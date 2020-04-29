Главная » Без рубрики Как поменять тему в VK (Вконтакте): способы для ПК и смартфона Владимир

Дизайн любой крупной социальной сети со временем надоедает пользователям, так как постоянно видишь перед собой повторяющиеся стили, вкладки, иконки, цвета, оттенки, и все это мелькает перед глазами каждый день. Хуже того, когда вам изначально внешний вид или редизайн не понравился, хочется видеть оформление в своем стиле. Такая проблема наблюдается в большинстве социальных сетей. Вконтакте, кстати, не исключение. Если вам надоел привычный дизайн сайта, и вы решили поменять тему Вконтакте, сделать это можно разными способами. Ранее VK предлагал только один вариант внешнего оформления, но не так давно появилась ночная тема для мобильных приложений. Об этом также описано в статье, но здесь приведены варианты изменения оформления так, как вам хочется, используя тысячи различных тем на все случаи жизни.

Способы изменения темы ВК на компьютере

Изменить оформление социальной сети Вконтакте можно разными способами, причем для этого не нужно обладать особыми навыками работы за ПК. При смене дизайна будет изменена именно палитра, цветовая гамма, а также некоторые элементы из блоков, меню. Но при этом весь функционал сайта остается таким же, как он изначально представлен в официальной версии.

Администрация Вконтакте не запрещает использовать сторонние расширения и плагины, однако всю ответственность за добавление софта вы берете на себя.

Большая часть предложенных нами способов подразумевает установку специализированных дополнений для браузеров, которые позволяют несколькими кликами менять тему в ВК на компьютере, используя готовые варианты из определенного списка.



Расширение Get-Style

Это большой сервис, предоставляющий более 10 000 вариантов оформления для социальной сети Vkontakte. Несмотря на то, что у VK часто меняются определенные разделы или, делается редизайн, на Get Style появляется много стилей, которые можно использовать несколькими действиями.

Порядок установки будет такой:

1 Зайдите на официальный сайт сервиса по ссылке https://get-styles.ru/ , пройдите процедуру регистрации, нажав вверху вкладку Регистрация

2 Как только ваша учетная запись будет подтверждена, вверху нажимаете Установить сейчас

3 Система автоматически определит браузер, с которого вы зашли на сайт, предложит для него установить расширение Get Style. Соглашаетесь с этим оповещением, инсталлируете дополнение

4 Расширение Get Styles установлено? Теперь заходите еще раз на главную страницу сервиса, и находите в списке понравившуюся тему. Нажимаете рядом с ней вкладку Применить

5 В течение нескольких секунд внешний вид социальной сети будет изменен. Если этого не произошло, то просто перезагрузите страничку

6 При желании можно посмотреть превью выбранного стиля, просто наведя курсор мыши или кликнув по иконке на сайте

Этот инструмент может быть установлен практически во всех популярных браузерах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex. Благодаря такому конструктору и удобной системе навигации с разными панелями, категориями и подсказками, пользоваться сервисом сможет любой пользователь, даже новичок. Каких-либо проблем с производительностью при установке данного расширения не возникает.

Используем браузер Orbitum

Если вам не принципиально, какой браузер использовать на своем компьютере, то можно установить Orbitum. В его функционале по умолчанию заложена опция, позволяющая менять стиль Вконтакте, используя сотни тем из большого списка.

Если вы не знали, данный обозреватель работает на движке Chromium. Программа не следит за вами, не распространяет вирусы, не вредит вашему ПК.

Orbitum имеет хорошую оптимизацию и не менее богатый функционал, а также возможность установки расширений, которые изначально разработаны под Google Chrome. Если у вас слабый ПК и не хватает оперативной памяти для работы с хромом, то обязательно загрузите Орбитум:

1 Зайдите на официальный сайт orbitum.com, загрузите браузер на свой компьютер

2 Установите приложение и запустите его, нажав соответствующий значок на рабочем столе правой кнопкой мыши

3 На главной странице сайта пролистайте страницу вниз, пока не найдете вкладку Вконтакте и нажмите на нее, чтобы авторизоваться под своей учетной записью

4 Система попросит вас синхронизировать свой аккаунт и предоставить доступ к Орбитуму. Вам необходимо согласиться, нажав Разрешить

5 Теперь перейдите на сайт vk.com, чтобы попасть на главную страницу социальной сети и вверху слева нажмите на иконку палитры

6 В открывшемся окошке внизу будет список тем, которые можно использовать для изменения внешнего вида. Выбираете любой из них, и система автоматически изменит дизайн Вконтакте

7 Обязательно посмотрите название темы, чтобы в случае каких-либо ошибок можно было воспользоваться поиском в соответствующем окне браузера и скачать стиль заново

Всякий раз осуществляя вход на VK через браузер Orbitum, вы будете видеть перед собой тот внешний вид, который выбрали. Если же вы поменяете его, то в дальнейшем будет показываться измененный вариант. Здесь же можно создать свой собственный дизайн или изменить текущий.

Если возникают проблемы с отображением сайта, рекомендуется обновить браузер, так как он регулярно обновляется.

Stylish

Stylish – это не просто расширение, а огромный сервис, где представлено большое количество вариантов оформления для разных социальных сетей и крупных проектов. Например, здесь вы сможете изменить дизайн Вконтакте, Яндекса, Mail, YouTube, Facebook и многих других сайтов.

Нас интересует вопрос контакта, поэтому все действия мы описали конкретно под эту социальную сеть:

1 Установите расширение Stylish на свой компьютер в том браузере, который вы используете по умолчанию. Это может быть как Google Chrome, так и любой другой обозреватель, так как дополнение поддерживается многими программами





2 Зайдите на официальный сайт сервиса по ссылке https://use rstyles.org/ и в списке нажмите VK

3 Из списка представленных шаблонов выберите приглянувшийся дизайн и нажмите Install Style

4 Зайдите на сайт Вконтакте и проверьте, работает ли обновленный стиль или нет. В большинстве случаев смена происходит автоматически в течение нескольких секунд

В Stylish есть полезная опция, позволяющая устанавливать сразу несколько понравившихся стилей, а потом переключаться между ними, используя опции Активации и Деактивации . Ее рекомендуется использовать, если вы захотите добавить несколько тем сразу.



Расширение «Фон Вконтакте»

Основное отличие этого дополнения от других, описанных ранее, это гибкая кастомизация. Здесь вам предлагают не темы, а целый набор различных инструментов, например, как в графическом редакторе Paint, и вы при помощи этого набора сами создаете стиль, который в последующем используется в социальной сети.

Можно менять практически все: прозрачность, изменение фона в режиме слайдера, установка обоев на задний фон, размытие, шрифты и т.д. Вам, например, на задний фон можно поставить не просто изображение, а свое фото.

Порядок установки плагина следующий:

1 В браузере перейдите в раздел Расширения

2 В поиске введите Фон Вконтакте и установите дополнение

3 Подтвердите установку, дождитесь окончания, нажмите на появившуюся иконку справа и изменяйте дизайн так, как вам хочется

Помните, что дизайн соцсети Вконтакте будет работать только в том браузере, где установлено и активировано данное расширение. При желании вы можете использовать его во всех обозревателях.



Все сервисы и расширения, которые мы перечислили, можно скачать и установить бесплатно, не переживая о том, что антивирус будет ругаться на файл. У каждого расширения из нашего списка есть свой рейтинг, отзывы от других пользователей, поэтому можно зайти и почитать в гугл хроме или другом браузере. Проще всего использовать дополнение в том обозревателе, который вы используете по умолчанию для серфинга в интернете.

Нужно установить другое дополнение? Тогда делайте так:

Чтобы удалить расширение, меняющее внешний вид сайта, и вернуть дизайн в привычное состояние, нужно зайти в настройки, кликнув по иконке в правом верхнем углу браузера и выбрать там пункт Расширения ;

; Вы окажетесь в разделе с активными дополнениями. Снимаете галочку с установленного ранее или просто удаляете, нажав соответствующую вкладку;

Если вы используете несколько браузеров под одной учетной записью, авторизуйтесь под своим аккаунтом, введя логин и пароль.

Изменение темы ВК на смартфоне

До недавнего времени изменять внешний вид через официальное приложение Вконтакте на телефоне нельзя было, так как пользователю предоставлялся единый стиль, и он взаимодействовал с тем, что есть. Но позже разработчики добавили возможность переключения на Темную тему, которая отлично подходит для активации ночью. Эта опция доступна как на iOS, так и на Android.

Кстати, многие юзеры в комментариях прописывают этот стиль как Dark theme. Некоторое время даже многие паблики были засыпаны сообщениями от людей с содержанием темная тема или dark theme.

Изменение стиля темы в iOS

Приложения из Apple Store могут распространяться только через данный сервис и устанавливать официально их через другие сайты нельзя, поэтому и вариант у вас один – использовать темную тему от клиента Вконтакте. Делается это так:

1 Запустите приложение VK на своем смартфоне и перейдите в раздел с настройками своего профиля (последняя вкладка справа внизу)

2 Сверху справа нажмите на иконку с тремя полосками и далее кликните Настройки

3 Перейдите в раздел Внешний вид и поставьте ползунок в состояние Вкл напротив пункта Светлая





Если у вас в iOS нет пунктов светлый или темный , отключите опцию Использовать системную тему , нажав соответствующую кнопку в строке. Данный параметр автоматически подстраивает интерфейс приложения под стиль вашей темы, в том числе и под время суток. В айфоне, конечно, немного больше функционала в клиенте, однако в целом это никак не влияет на общий стиль. Например, если вы установите живые обои, дизайн Вконтакте никак не поменяется с включенной опцией.



Также можно использовать в качестве альтернативы еще одно приложение, доступное в Apple Store. Называется оно VFeed и представляет собой отдельный клиент, в котором содержится большое количество дополнительных опций: ночная тема (что нас и интересует), гибкая кастомизация внешнего вида, распознавание голосовых сообщений, невидимка, установка пароля и многие другие опции. Программа бесплатная, доступна в общем каталоге App Store и позволяет с легкостью настроить новый дизайн Вконтакте несколькими кликами.

Изменение темы Вконтакте на Андроиде

Как вы знаете, в Google Play более лояльная политика публикации приложений, поэтому альтернативных клиентов создано просто огромное количество, где можно изменять внешний вид, менять различные стили и при этом использовать стандартный функционал социальной сети VK.

Но, например, стиль черной темы можно активировать и в официальном клиенте:

1 Откройте приложение VK на своем смартфоне с Android

2 Перейдите в раздел с Настройками, нажав последнюю вкладку снизу справа

3 В самом верху нажмите Темная тема. Внешний вид приложения будет поменян

Но можно использовать и другие продукты от сторонних разработчиков, позволяющие с легкостью поменять стиль социальной сети. Отлично с этой задачей справляется программа Kate Mobile, предлагающая на выбор огромное количество стилей и много других опций.

Kate Mobile позволяет ставить картинку в качестве фона. Для этого в настройках есть отдельный пункт Фоновое изображение . Достаточно поставить переключатель, выбрать картинку и перезапустить клиент.



Если же вы будете использовать другие утилиты для изменения дизайна, обязательно читайте отзывы в Play Маркет и выбирайте продукты с высоким рейтингом. Часть из популярных утилит не доступны в официальном сервисе, и если будете скачивать со сторонних сайтов, то воспользуйтесь проверенными ресурсами, например, trashbox. Оттуда можно скачать и установить любые версии, как старые, так и новые.

На этом наша пошаговая статья подошла к концу. Ознакомившись с материалом, вы знаете как сменить тему Вконтакте, что для этого необходимо. Даже если вам надоел привычный интерфейс, не обязательно отказываться от любимого сервиса. Достаточно поменять дизайн, используя разные инструменты, наши инструкции, и дальше наслаждаться VK, общаясь с друзьями, используя еще с десяток полезных опций и разделов социальной сети.

Будем вам признательны, если вы укажете клиенты, которые используете для кастомизации внешнего вида Вконтакте на разных платформах. Быть может, они серьезно расширяют возможности интерфейса и дизайна, и мы о них не знаем…

ВИДЕО: КРАСИВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВК | ТЕМЫ ДЛЯ ВК